مسؤول أميركي: عدم تجديد الاستثناءات على العقوبات سيقلص من نفوذ إيران

أكد المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ براين هوك أن "عدم تجديد الاستثناءات على العقوبات سيقلص من نفوذ إيران"، مشيراً إلى "اننا نتوقع التزاما كاملا من الدول المعنية بعدم تجديد الاستثناءات على استيراد ​النفط​ من إيران"، مضيفاً: "نريد أن نحقق مستوى صفر من الصادرات الإيرانية من النفط".

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.