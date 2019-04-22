الخارجية الايرانية تهنئ بالاجراء الناجح للانتخابات الرئاسية في اوكرانيا

هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الشعب الاوكراني ورئيسها المنتخب بالاجراء الناجح للانتخابات الرئاسية في هذا البلد، معتبرا أن "فوز فلاديمير زلينسكي بنسبة كبيرة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية الاخيرة دليلا على ثقة الشعب الاوكراني به ورصيده الاجتماعي لديه".
ولفت إلى "أننا نامل في ظل هذه التطورات ان يشهد المستقبل المزيد من النجاح والسعادة لاوكرانيا قادة وشعبا وارساء دعائم الاستقرار والسلام الراسخ فيها وفي المنطقة وكذلك نمو العلاقات بين الشعبين الايراني والاوكراني".
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