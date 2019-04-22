الخارجية الايرانية تهنئ بالاجراء الناجح للانتخابات الرئاسية في اوكرانيا

هنأ المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​، الشعب الاوكراني ورئيسها المنتخب بالاجراء الناجح للانتخابات الرئاسية في هذا البلد، معتبرا أن "فوز فلاديمير زلينسكي بنسبة كبيرة من الاصوات في ​الانتخابات الرئاسية​ الاخيرة دليلا على ثقة الشعب الاوكراني به ورصيده الاجتماعي لديه".

ولفت إلى "أننا نامل في ظل هذه التطورات ان يشهد المستقبل المزيد من النجاح والسعادة ل​اوكرانيا​ قادة وشعبا وارساء دعائم الاستقرار والسلام الراسخ فيها وفي المنطقة وكذلك نمو العلاقات بين الشعبين الايراني والاوكراني".