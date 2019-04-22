أردوغان: نرفض العنف ونواصل التحقيق في الاعتداء على زعيم المعارضة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "الجهات المختصة في بلاده تواصل التحقيق في ملابسات الاعتداء على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ​كمال قليجدار أوغلو​"، موضحاً أن "الاحتجاجات على حضور قليجدار أوغلو جنازة أحد الشهداء تحولت إلى أعمال عنف، وأنه من غير الممكن تصويب ​العنف​".

وشدد على أن "​تركيا​ تقف ضد كافة أشكال العنف و​الإرهاب​، وأنها لن تسمح لأحد بالنيل من مناخ السلام السائد في البلاد".

وأمس الأحد، تعرض قليجدار أوغلو، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المواطنين خلال مراسم جنازة جندي استشهد في مواجهات مع حزب "العمال الكردستاني" على الحدود مع ​العراق​ جنوب شرقي البلاد.