جاويش أوغلو: القرار الأميركي حيال تصدير النفط الإيراني يضر بإستقرار المنطقة

دان وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ القرار الأميركي بوقف الإعفاءات عن تصدير ​النفط​ ال​إيران​ي، مشيراً الى ان "هذا القرار لن يساهم في سلام واستقرار المنطقة".

وكان ​البيت الأبيض​ أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن ​واشنطن​ و​أبو ظبي​ و​الرياض​ اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن ​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.