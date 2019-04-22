مستشار في الديوان الملكي السعودي: سندعم عودة لبنان لبنائه وتطوره

أكد المستشار بالديوان الملكي في ​السعودية​ المشرف العام على ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ عبد الله بن عبد العزيز الربيعه حرص السعودية على دعم البرامج الإغاثية والإنسانية لجميع المحتاجين سواء من ​اللاجئين​ او المحتاجين في ​لبنان​، مشيراً إلى أننا "سوف نمد أيد التعاون سواء مع ​دار الفتوى​ او المنظمات الإنسانية الخاصة بها او المنظمات المؤسسات الإنسانية الحكومية والمجتمعية في لبنان، وإنني متأكد ان هذه الزيارة سوف يتمخض عنها العديد من البرامج التي تخدم اللاجئين والمحتاجين في لبنان وان شاء الله تعود بالخير على الجميع، كما نؤكد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين".

وردا على سؤال حول مستقبل لبنان، أشار بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان، إلى أن "الجميع متفاءل بمستقبل لبنان ولست انا فقط هنالك أولا حرص جميع الطوائف اللبنانية ببناء لبنان جديد، ومتأكد ان الدول الصديقة والمحبة للبنان وفي مقدمتها السعودية سوف تدعم عودة لبنان لبنائه وتطوره بإذن الله".

من جانبه، نوه المفتي دريان بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لبلسمة جراح المحتاجين في لبنان والمنطقة العربية، وقدم درع دار الفتوى عربون محبة وتقدير للوزير الربيعه الذي قدم لدريان درع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.