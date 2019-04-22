دونالد ترامب: الكونغرس لا يمكنه عزلي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​السعودية​ ودول أخرى في منظمة "أوبك" سيعوضون فرق النفط بعد أن قررت إدارته إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام ال​إيران​ي دون مواجهة عقوبات أميركية.

من ناحية أخرى، أكد ترامب أن الكونغرس لا يمكنه عزله، بعد أن كان نائب ديموقراطي بارز أعلن أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة ترامب في مجلس النواب وعزله هو "المسار الأفضل للبلاد".

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.