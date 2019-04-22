لافروف يبحث هاتفيا مع ظريف التسوية في سوريا والاتفاق النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ملف التسوية في ​سوريا​ و​الاتفاق النووي الإيراني​. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين بحثا "ملفات التعاون الثنائي وجدول الاتصالات المستقبلية"، إضافة إلى تبادلهما الآراء حول "بعض القضايا الملحة من الأجندة الدولية والإقليمية"، بما في ذلك الدفع بالتسوية في سوريا، في سياق التحضير للقاء الـ12 الدولي ضمن صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا). وأشار البيان أن هذا اللقاء سيعقد يومي 25-26 نيسان في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقاً).

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