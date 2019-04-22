نتانياهو يشيد بقرار ترامب إنهاء الإعفاءات المتعلقة بشراء نفط إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بقرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنهاء الإعفاءات المتعلقة بشراء ​النفط​ الإيراني.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.