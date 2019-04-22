وزير الطاقة السعودي: نراقب سوق النفط بعد البيان الأميركي حول إيران

أعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، في تصريح له، أن الرياض تراقب سوق ​النفط​ عن كثب بعد البيان الأميركي حول إنهاء إعفاءات استيراد النفط الإيراني.

وأشار إلى أن ​السعودية​ تعيد التأكيد على سياستها القائمة منذ أمد بعيد بالعمل على الدوام من أجل استقرار سوق النفط.

وأعلن أن بلاده "ستتشاور عن كثب خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع المنتجين الآخرين وكبرى الدول المستهلكة للنفط من أجل سوق متوازنة ومستقرة".

وأكد الفالح أن السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية.