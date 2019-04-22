سكاي نيوز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن إرتفاع أسعار ​النفط​ بنسبة 2 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن قبل قليل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على إيران إعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

وأشار إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط إقتصادي ممكن على إيران.