أكاديمية مصرية: الاسثمار في إفريقيا يساعد على حل أزمة المياه

قالت الدكتورة سلوى جاب الله، أستاذ الجغرافيا العمرانية بآداب الزقازيق، "إن أهمية مؤتمر التنمية المستدامة الخاص بكلية الدراسات الإفريقية المنعقد اليوم الأثنين، يتمثل فيه كونه متزامن مع خطة مصر للتنمية المستدامة في إفريقيا، موضحة أن التنمية المستدامة تعني توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال

تنفيذ المشروعات التي تنمي نفسها ذاتيًا".

وحول أزمة المياه التي تمر بها مصر، أضافت جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، "أن هناك العديد من المشاريع التي يمكن الاعتماد عليها للحد من تلك الأزمة، مثل مشروع

النهر الأبيض في جنوب السودان، وفي حال تمكنت مصر من تنفيذ مشروعات مختلفة مع جيرانها الأفارقة، فمن الممكن تخطي هذه المشكلة بسهولة".

وعن مشاركتها في المؤتمر، أوضحت دكتورة سلوى جاب الله، أن " أقدم بحث عن مدينة أديس أبابا، وتأثير المناخ الخاص بها على صحة الانسان النفسية، نظرًا للطبيعة الجغرافية للمدينة التي تقع على ارتفاع 2800م فوق مستوى البحر".