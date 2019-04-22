إسرائيل ترفض طلبًا فرنسيًا وتصفه بغير الأخلاقي

رفضت إسرائيل طلبا رسميا من الحكومة الفرنسية للعودة إلى تحويل دفعات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ووبخت باريس لما وصفته بأنه طلب "غير أخلاقي"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
حسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية أمس الأحد.
وبحسب الصحيفة أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلىإسرائيل الأسبوع الماضي، تنادي فيها إسرائيل "لتغيير قرار تعليق تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية،
وجاء الطلب الفرنسي بعد إعلان إسرائيل في شهر فبراير أنه سوف تحجب 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية لموازنة دفعات السلطة لأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المتهمين بتنفيذ
واحتجاجا على الخطوة الإسرائيلية، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن يقبل أي أموال من إسرائيل، وتدفع السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين أجور جزئية فقط لمسؤوليها. وتدعي إسرائيل، التي تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية أن "أجور الإرهاب" تحفز على العنف. وتدعي السلطة الفلسطينية أن الدفعات هي رعاية اجتماعية للعائلات التي فقدت مورد الرزق الرئيسي.
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