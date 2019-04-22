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شرطة سريلانكا تحدد هوية أحد الانتحاريين في الانفجارات

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تمكنت شرطة سريلانكا في إطار التحقيق بملابسات انفجارات، الأحد، من تحديد هوية أحد الانتحاريين، بحسب ما أفادت به صحيفة "Daily Mirror".

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن الحديث يدور عن إنسان سيلاوان (Insan Seelavan) الذي كان يملك مصنعا في ضواحي العاصمة كولومبو. ونظم سيلاوان تفجيرا في فندق "شانغريلا" في المدينة.

وتم في وقت سابق اعتقال 9 من عمال هذا المصنع. وسيتم احتجازهم حتى 6 مايو القادم.

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وقالت الشرطة لمحكمة بلدية كولومبو إن هناك صلة  بالانتحاريين الآخرين المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في ضاحية ديماتاغودا.

وهزت سريلانكا، أمس الأحد، سلسلة من الانفجارات القوية. وقعت 3 منها في كنائس

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و3 في فنادق فيما هز انفجار سابع غرب الجزيرة ودوى الثامن بمجمع سكني في ضواحي العاصمة. وتدل المعلومات الأخيرة على أن حصيلة ضحايا كافة الانفجارات بلغت 290 قتيلا بينهم مواطنون من الدنمارك واليابان وباكستان والمغرب والهند وبنغلادش والصين وهولندا والولايات المتحدة وتركيا وأستراليا وبريطانيا. وبلغ عدد المصابين نحو 500 شخص.

وأفادت وسائل إعلام سابقا باعتقال الشرطة المحلية 24 شخصا على خلفية الاعتداءات.

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