رئيس برلمان الكويت: علينا الوصول بعلاقاتنا مع روسيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم، إن العلاقات بين روسيا والكويت يجب أن تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

أشار الغانم إلى أن روسيا والكويت تربط بينهما أواصر صداقة عميقة وثقة متبادلة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963، وذلك خلال كلمة ألقاها أثناء اجتماع في مقر مجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي، اليوم الاثنين.

وأكد رئيس البرلمان إدراك الجانب الكويتي أن مستوى العلاقات الثنائية يتطلب "مزيدا من التطوير حتى تصل هذه

العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية" وتصبح "نموذجا للعالم بأسره".

وتابع الغانم أن ملف الإرهاب بات، على مدار العقدين الأخيرين من الزمن، أبرز الملفات التي تجمع الكويت وسائر دول المنطقة مع روسيا، مضيفا: "هو الإرهاب الذي طالنا، وطال روسيا، وطال قارات العالم كلها، ولطالما تحدثنا مرارا وتكرارا عن ضرورة التعاطي الشامل مع ظاهرة الإرهاب، وعدم اللجوء فقط إلى الإجراءات الأمنية

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المحضة، وضرورة التعامل مع جذورها ومسبباتها بشكل عميق".

وأشاد الغانم بموقف روسيا المبدئي إزاء مسألة انتماء مرتفعات الجولان السورية (المحتلة من قبل إسرائيل منذ 1967)، قائلا: "الموقف الواضح والصريح لموسكو في هذا الصدد يستحق احترامنا، لأنه يسمح لنا بالاعتماد على روسيا كلاعب مهم على الساحة الدولية، وكقوة عظمى"​​​.

وجاء هذا التصريح على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 26 مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهو إعلان قوبل برفض عالمي واسع.

ويقوم رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له حاليا بزيارة العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.