تعليمات في السودان حول الحصول على وقود للقطاعات الانتاجية

كشفت اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن توافر الوقود في السودان، وأصدرت تعليمات حول إجراءات الحصول على المحروقات.

وطالبت اللجنة الاثنين من العاملين في مجالات الزارعة

والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج، التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسية ضرورة الحصول على الموافقة اللازمة منالغرف الأمنية والاقتصادية التابعة للولايات.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لمنع تهريب المشتقات النفطية، وحتى "لا يتأثر انسياب الوقود اللازم".

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، مجموعة قرارات اقتصادية، منها إجراءات لمكافحة الفساد.