الكرملين: من السابق لأوانه توجيه التهنئة للرئيس الأوكراني للمنتخب

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحديث عن توجيه الرئيس بوتين تهانيه للرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيليسنكي، بفوزه في الانتخابات والتعاون معه سابق لأوانه، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفي حديثه حول نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد، في أوكرانيا قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين:

"إنه من السابق لأوانه الحديث عن تهاني الرئيس بوتين للفائز في الانتخابات زيلينسكي وكذلك عن احتمال العمل المشترك. لا يمكن أن نقيم الأمور إلا بالأفعال الملموسة".

وأضاف: "تحترم موسكو اختيار الشعب الأوكراني، لا سيما أنه واضح جدا. ومع ذلك فإن

شرعية هذه الانتخابات كانت معرضة للشك، عندما منع 3 ملايين من الأوكرانيين المقيمين في روسيا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

وشهدت أوكرانيا، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو والمرشح من حزب "خادم الشعب" الممثل فلاديمير زيلينسكي. وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 99% من أصوات الناخبين أن زيلينسكي، يتقدم على بوروشينكو، بـ73,21% مقابل 24,46% من الأصوات.