مهرجان الطبول الدولي يشعل حماس الجماهير بالقلعة

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من البهجة والتناغم وسحر عبق القلعة ووسط حضور جماهيرى مبهر، افتتحت الدكتورة. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام، وذلك على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الذى يستمر حتى 27 أبريل بالتعاون مع وزارة السياحة متمثلة فى هيئة التنشيط السياحى ووزارة الآثار، حيث أكدت عبدالدايم أن دورة هذا العام من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية تحمل طابع خاص مع استضافة أفريقيا كضيف شرف الفعاليات احتفاء برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
فى نهاية كلمتها وجهت الشكر للجهات المشاركة وللفنان انتصارعبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على كل ما تم بذله من جهد وتعاون لإنجاح هذه الدورة.
وقال عبدالفتاح إننا ننطلق من شعار "حوار الطبول من أجل السلام" مع حلم جديد من أجل المحبة والخير والسلام والبهجة والتفاؤل هنا على أرض السلام مصر حيث نحتفى بالدورة السابعة للمهرجان الذى يحتضن قارة أفريقيا ضيف شرف دائم للمهرجان ويتزامن ذلك مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
بدأ افتتاح المهرجان بعزف السلام الجمهورى أعقبه فقرة جديدة "كلاكيت من مصر" حيث قدمت الفرق
حضر الافتتاح د. هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية،د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية، د. نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى الأسبق.
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