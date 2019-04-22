رئيس وزراء تركيا السابق ينتقد الحزب الحاكم بشدة

وجّه أحمد داود أوجلو، رئيس وزراء تركيا السابق، الذي كان حليفاً مقرباً للرئيس رجب طيب أردوغان، انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الإثنين، وألقى باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، على تغيير السياسات والتحالف مع القوميين.

وفي أول انتقاد علني شديد يوجهه داود أوجلو لأردوغان، منذ ترك منصبه قبل ثلاثة أعوام، ندّد رئيس الوزراء السابق بسياسات الحزب الاقتصادية والقيود، التي يفرضها على وسائل الإعلام والضرر، الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.

وداود أوجلو عضو في حزب العدالة والتنمية ويتمتع بمكانة بارزة فيه، وتولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان.

وخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة وإسطنبول أكبر مدن البلاد في الانتخابات، التي جرت يوم 31 مارس الماضي.

Advertisements

وذكر داود أوجلو، في بيان مكتوب من 15 صفحة، "تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب".

اقرأ أيضاً... "الخارجية الأميركية" تطالب تركيا بقبول نتائج الانتخابات

وشكل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تحالفاً قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أجريت في يونيو العام الماضي وفاز فيها أردوغان بالرئاسة التنفيذية، لكن تراجع فيها مستوى التأييد للحزب.

وتكهنت وسائل الإعلام مراراً خلال السنوات القليلة الماضية بانشقاق سياسيين بارزين، مثل داود أوجلو، عن حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزب سياسي جديد، لكن لم يحدث تطور كهذا ولم يشر داود أوجلو في البيان إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد.