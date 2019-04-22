آلاف النازحين يغادرون مخيم الركبان إلى وسط سوريا

غادر أكثر من ثلاثة آلاف نازح مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وتوجهوا إلى مدينة حمص وسط سوريا.

وقال مصدر في محافظة حمص: "وصل، اليوم الإثنين، إلى معبر جليغم في ريف حمص الشرقي، أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وقد جهزت المحافظة لهم حافلات لنقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص لحين نقلهم إلى بلداتهم وقراهم"، مشيراً إلى مغادرة حوالى سبعة آلاف شخص منذ نحو شهر مخيم الركبان".

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وأكد مصدر في المجلس المحلي لمخيم الركبان، خروج حوالي 200 سيارة تقل مئات العائلات اليوم باتجاه معبر جليغم شرق حمص بعد حصولهم على الموافقة، مشيراً إلى أن آلافاً مازالوا في المخيم بانتظار خروجهم خلال الشهر المقبل.

وأضاف المصدر:"يعيش في المخيم حالياً أكثر من 50 ألف شخص وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية لا يوجد طعام ولا خدمات طبية، والمساعدات التي وصلت المخيم منذ شهرين نفدت تقريباً والأهالي يبحثون في البادية عن الأعشاب حتى تكون لهم طعاماً".