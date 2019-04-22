الشرطة السريلانكية تُفجر عبوة ناسفة قرب إحدى الكنائس

قال شاهد من رويترز، إن انفجاراً وقع، اليوم الإثنين، في سيارة فان قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات، أمس الأحد، أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة.

وأضاف "انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة". ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم قوات الأمن.

وتأتي هذه الأحداث بعدما قال متحدث باسم شرطة سريلانكا، إن الشرطة عثرت على 87 جهازاً لتفجير القنابل في محطة الحافلات الرئيسية بالعاصمة كولومبو اليوم الاثنين، بعد يوم من تفجيرات نفذها انتحاريون واستهدفت كنائس وفنادق، ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا ونحو 500 جريح.

وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء البلاد للتوصل للمسؤولين عن التفجيرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

واتهمت السلطات السريلانكية "جماعات محلية متطرفة" بالتفجيرات، وطلبت مساعدة "خارجية" لتعقب الجهات الدولية التي لها علاقة بالهجمات الإرهابية.

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ورفعت السلطات صباح اليوم الاثنين حظر التجوال الذي فرض في سريلانكا من المساء حتى فجر اليوم، فيما تظل المدارس والجامعات مغلقة في الوقت الذي علقت فيه البورصة عمليات التداول حتى إشعار آخر، كما قال مكتب الرئيس، إنه سيعلن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد اعتباراً من منتصف الليل اليوم الاثنين.

وأضافت وحدة إعلامية تابعة للرئاسة في بيان "قررت الحكومة تفعيل الفقرات المتعلقة بدرء الإرهاب في قانون الطوارئ وإعلانها بحلول منتصف الليل". وذكرت أن الإجراء سيقتصر على مكافحة الإرهاب ولن يعرقل حرية التعبير.

وحددت السلطات حتى الآن سيارة فان يعتقد أن منفذي الهجمات استخدموها في تنقلاتهم والمنزل الذي أقاموا فيه في ضواحي العاصمة كولومبو.