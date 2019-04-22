قتلى وجرحى جراء زلزال شمال الفلبين

صرح مسؤولون محليون بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، وأصيب العشرات من جراء زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب شمال الفلبين، اليوم الإثنين.

وقالت ليليا باينيدا حاكمة إقليم بامبانجا، بأن طفلة وجدتها لقيتا حتفهما من جراء انهيار جدار عليهما في بلدة لوباو بالإقليم الواقع شمال مانيلا الذي تضرر من الزلزال والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت السلطات المحلية، بأنه ليس من المتوقع صدور تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.

وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً من جراء انهيار مبنى من أربعة طوابق به متجر في الطابق السفلي في بلدة بوراك المجاورة بذات الإقليم.

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وذكرت باينيدا في تصريحات إعلامية أنه يُعتقد أن عدداً غير معروف من الأشخاص محاصرون في المبنى.

وأضافت أنه جرى نشر قوات إنقاذ، فيما يقول شهود عيان إنهم يسمعون أصوات صراخ من بين الأنقاض.

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