22 قتيلاً وجريحاً بانهيار أرضي في كولومبيا

قُتل حوالى 17 شخصاً وجرح خمسة آخرون في انزلاق للتربة أدى إلى طمر ثمانية منازل بالوحول في منطقة ريفية في جنوب غرب كولومبيا. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة المخاطر في كولومبيا، إن الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية روساس في ولاية كاوكا نجم عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين يرجح أن يكونوا تحت الأنقاض. اقرأ أيضا.. 12 قتيلاً بتحطم طائرة في كولومبيا

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