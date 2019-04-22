روسيا تأمل في علاقات أفضل مع أوكرانيا

أعرب رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، عن أمله في تحسين مستوى العلاقات مع أوكرانيا، بعد فوز الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

وكتب ميدفيديف، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "في كي"، أن هناك فرصة لتحسين مستوى التعاون بين البلدين، وأضاف: "ما هو الشيء الضروري لذلك؟ إنه الصدق. ومن الضروري أيضاً اتباع نهج عملي ومسؤول".

وأضاف أن نتيجة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أمس الأحد، أظهرت أمنية المواطنين في التطرق إلى المشكلات من خلال منفذ جديد.

يشار إلى أن زيلينسكي حصد 73 في المئة من الأصوات بعد فرزها جميعاً تقريباً، ليحقق بذلك النتيجة الأفضل في تاريخ الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا المستقلة.

وأوصى ميدفيديف القيادة الجديدة في كييف بالتطرق للمشكلات الخاصة بالبلاد بحس سليم مع مراعاة الترابط العميق بين الشعبين الروسي والأوكراني.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية: "فقط بناء على هذا الأساس، يمكن إعادة إحياء التعاون الاقتصادي مجدداً"، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً حل المشكلات الاقتصادية الصعبة لملايين الأوكرانيين.

Advertisements

وكان زيلينسكي قد أكد مثل بوروشينكو السعي لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي السيّاق، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله بأن يتفهم المرشح للرئاسة الأوكرانية، عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك والحوار مع ممثلي دونباس.

وقال لافروف في حديثه لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، أمس الأحد: "الشيء الرئيسي هو أن يكون لدى الحكومة الجديدة أو القديمة (في أوكرانيا) القدرة التعاقدية واحترام القانون الدولي والالتزامات الدولية لأوكرانيا. ومن بين هذه الالتزامات، أدوات القانون الدولي وهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صادق على اتفاقيات مينسك. وجوهر هذه الاتفاقيات هو حوار مباشر بين كييف من ناحية، ودونيتسك ولوغانسك - من ناحية أخرى".

وذكر أن زيلينسكي كان يعلن في تصريحاته الانتخابية عن نيته مواصلة تسوية النزاع في شرق بلاده "بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، ودون إجراء حوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد".

وأضاف الوزير: "عندما يدلي المرشحون لمناصب ما بمثل هذه التصريحات فستكون لديهم في ما بعد صلة بهذا الموقف. لكن آمل بأن تجبره الحياة على أن يفهم أنه لا يوجد هناك أي بديل لاتفاقيات مينسك وإجراء حوار مباشر مع الناس الذين يمثلون جزء كبيراً من شعبه، إذا ما زلتَ تعتبرهم جزء من شعبك".