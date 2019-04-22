المصريون يقترعون في اليوم الأخير من استفتاء التعديلات الدستورية



أعادت مراكز الاقتراع في أنحاء مصر اليوم الاثنين فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت اللجان قد أغلقت أبوابها في تمام التاسعة من مساء الأحد ،معلنة انتهاء اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، بكافة مقار اللجان الانتخابية على مستوى مصر، والبالغ عددها 13 ألفاً و919 لجنة.



وعقب انتهاء عمليات التصويت، تم إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة وتركها في حراسة مشددة، على أن تستأنف اللجان عملها اعتباراً من التاسعة من صباح اليوم الاثنين.

يأتي ذلك فيما انتهت عمليات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية، مساء الأحد، والتي استمرت لـ3 أيام.

وشهدت مقار السفارات والقنصليات المصرية في 124 دولة إقبالاً كثيفاً من المصريين خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، فيما شهدت سفارات مصر في الدول الخليجية وبعض الدول العربية زحاماً شديداً.