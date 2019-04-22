نائب الرئيس اليمني: ميليشيات الحوثي الإرهابية لم تقدم شيئاً للسلام

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لم تقدم شيئاً لمصلحة السلام سوى الاستعداد لجولة حرب جديدة واستمرارها في المراوغة والمماطلة والتعنت والاستهتار بالجهود الأممية الراعية للسلام.
وأضاف محسن أن الشرعية قدمت بالمقابل تنازلات ومرونة من شأنها تعزيز فرص السلام الذي يعد اتفاق الحديدة جزءاً منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الفريق الركن علي محسن صالح، عزم الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، على العمل على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مشيداً بجهود الفريق وحرصه على تنفيذ الاتفاق، وتقديم خيارات من شأنها تحسين الوضع الإنساني للسكان.
يشار إلى أن محسن استعرض في العاصمة السعودية الرياض، خلال لقائه أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الجهود المبذولة وسير عمل الفريق بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
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