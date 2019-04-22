"الانتقالي السوداني" يؤكد حرصه على تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية

طالبت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، كل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.

وأكدت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعاً على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".

ونوهت اللجنة إلى أن "هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام، تتمثل في التالي، قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات، مما انعكس سلباً على حياتهم، علاوة على استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية، مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن".

وطالبت اللجنة المواطنين بـ "المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد"، لافتة الى أنه "يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".

وفي وقت سابق، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

وشدد البرهان على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مضيفاً أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر.

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ودعا البرهان الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.

وشجب البرهان الظواهر السالبة التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش من دون سلطة مخولة.

وقال إن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه.

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