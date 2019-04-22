سريلانكا ترفع حظر التجوال بعد الهجمات الإرهابية الدامية

رفعت السلطات، اليوم الاثنين، حظر التجوال الذي فرضته في سريلانكا بعد يوم من مقتل 290 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت العاصمة كولومبو خلال عيد الفصح، أمس الأحد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفي، بعد إعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين في شمال غرب البلاد، وإشعال حرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون في الغرب.

ورفعت الحكومة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حظر التجوال الذي فرضته في كل أنحاء الجزيرة، لكن حركة المرور كانت ضعيفة على غير المعتاد في العاصمة المزدحمة عادة.

وبدأ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل خلال الليل في المطار الرئيسي في العودة إلى بيوتهم بعد رفع القيود.

وكانت الحكومة السريلانكية منعت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب، مما أدى إلى صعوبة الحصول على أي معلومات.

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من جهته، اعترف رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ أن الحكومة كانت لديها معلومات مسبقة عن احتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة متطرفة غير معروفة على نحو يذكر، ولكنه قال إنه لم يتم إبلاغ القساوسة.

من جهة أخرى، قالت الشرطة السريلانكية، إنها قامت بتفكيك عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو الدولي، في مؤشر واضح على استمرار التهديدات الأمنية، عقب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائيس وفنادق فاخرة في العاصمة كولومبو، أمس الأحد، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية في سريلانكا، إنه تم العثور على عبوة يدوية ناسفة بالقرب من مطار دولي على بعد 30 كيلومتراً من كولومبو، وتم نزع فتيلها.

وقال المتحدث إن المتفجرات عثر عليها داخل أنبوب بلاستيكي على طريق يبعد حوالي كيلومترين عن مطار باندارانايكي الدولي، مضيفاً أنه تم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر وتم نزع فتيلها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات الإرهابية الدامية سريلانكيون على الرغم من أن مسؤولين حكوميين قالوا إن 32 أجنبياً لقوا حتفهم أيضاً. ومن بين هؤلاء الأجانب بريطانيون وأميركيون وأتراك وهنود وصينيون ودنماركيون وهولنديون وبرتغاليون.