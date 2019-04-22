كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية التركي: اعتقال المزيد على خلفية الهجوم على زعيم المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بأنه انتُقد مرارًا وتكرارًا لدعمه حزب العمال الكردستاني.

وقال "صويلو"، تعليقًا على الهجوم على زعيم المعارضة، إن الشرطة التركية اعتقلت تسعة أشخاص اليوم، بعد الهجوم على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، كمال كليشيدار أوغلو.

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وأضاف "صويلو" للصحفيين: "لم يكن هناك دليل على أن هذا الاستفزاز قد تم إدارته من الخارج. تبين أن الرجل الذي كان يعتزم ضرب كليشيدار أوغلو كان قريبًا للضابط المقتول".

وأوضح، أنه تم فحص سجلات كاميرات المراقبة. وتم اعتقال تسعة أشخاص أثناء التحقيق، وجميعهم من سكان قرية أكوزولو".

كما قال وزير الداخلية، أيضًا، إن كليشدار أوغلو، لم يبلغ السلطات التركية بعزمه على حضور الجنازة، وهو أمر خطير حيث تصاعدت التوترات في المجتمع بعد الانتخابات الأخيرة.