كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: "بوتين" و"كيم" في طريقهما للقاء بنهاية أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في طريقهما للقاء بحلول نهاية أبريل.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "في الواقع يجري الإعداد للقمة ودخلت الاستعدادات في المرحلة النهائية. ستحدث المواجهة قبل نهاية أبريل."

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ورفض المتحدث باسم بوتين تحديد موعد القمة أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى، موصيًا الصحفيين "بسؤال بيونج يانج" عن عدد الأيام التي ستستغرقها زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا.

وأوضح المتحدث باسم بوتين: "لسوء الحظ لا يمكنني أن أقدم لكم المزيد من المعلومات باستثناء ما ذكرناه من قبل. لا توجد معلومات جديدة".

وقال الكرملين، الأسبوع الماضي، إن كيم جونج أون سيسافر إلى روسيا هذا الشهر، معلنًا أول قمة بين روسيا وكوريا الشمالية منذ تولي "كيم" السلطة في عام 2011.