كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يقتحم قرية بمحافظة نينوى ويطلق النار على منازل سكانها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، عن اقتحام مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي لقرية في المحافظة وقيامهم بإطلاق النار على منازل المواطنين.

وقال المصدر اليوم الاثنين لـRT إن مسلحين اقتحموا قرية المدفع في قضاء البعاج التابع لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، مبينا أن: "عدد المسلحين غير معروف لكنه لم يصل للعشرات".

وأضاف أن: "عناصر تنظيم داعش أطلقوا النار على المنازل في القرية"، مشيرا إلى أن "بعض عناصر التنظيم أبلغوا السكان بأنهم يبحثون عن مطلوبين لهم".