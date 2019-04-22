كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. "الاتحادي الديمقراطي" لن يشارك في الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "الحزب الاتحادي السوداني" اليوم الاثنين عزوفه عن المشاركة في حكومة خلال المرحلة الانتقالية، معرباً عن تفضيله بأن تكون الحكومة الانتقالية من "التكنوقراط" .

وفي مؤتمر صحفي للحزب حول رؤيته للفترة الانتقالية في البلاد، أكد "الاتحادي السوداني" دعمه لتقليص الفترة الانتقالية إلى عام واحد، مضيفاً: "نواصل العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد". كما شدد على ضرورة "مكافحة الفساد والتهريب".

وأضاف ممثل عن الحزب: "نقف ضد كل حملات التشويه التي تستهدف رموز الثورة".

في سياق آخر، شدد حزب الاتحاد السوداني على عدم وجود خلاف مع الأحزاب الأخرى في "القضايا الوطنية الكبرى".