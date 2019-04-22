كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغنى رجل دنماركي يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم رجل الأعمال الدنماركي اندرس هولش بوفلسين اليوم الإثنين أن ثلاثة من أبناء رجل الأعمال قتلوا في الهجمات الإرهابية التي ضربت سريلانكا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بريس اسوسيشن البريطانية.

وأكد جسبر ستوبكير، مدير الاتصالات بموقع بيست سيلر للأزياء الذي يمتلكه بوفلسين، نبأ الوفاة لوكالة بريس اسوسيشن. وأضاف "ليس لدينا تعليق أخر ونطالب باحترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت".

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ويشار إلى أن بوفسلين (46 عاماً) يعد أغنى رجل في الدنمارك.

وقالت وكالة بريس اسوسيشن إنه يعد أيضاً أكبر مالك أراضي في اسكتلندا، حيث يمتلك هو وزوجته 200 ألف هيكتار من الأراضي في هولندا.

وكان ما لايقل عن 40 أجنبياً قد لقوا حتفهم في التفجيرات التي وقعت أمس الأحد في أنحاء متفرقة من سريلانكا.