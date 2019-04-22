كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 110 مواطن كوسوفي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وسائل الإعلام، أن 110مواطن كوسوفي، كانوا قد انضموا إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، عادوا إلى وطنهم بمساعدة الولايات المتحدة.

وتم وضع العائدين من سوريا في مخيم خاص بهم في فرانيدول، قرب العاصمة.

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وانتظرت عائلات مواطنو كوسوفو خارج المخيم، في محاولة للتحدث مع الأقارب الذين تم إعادتهم من سوريا.

وأشارت التقارير، إلى أنه تم إعادة 110 مواطن كوسوفي، يوم السبت - أربعة مقاتلين أجانب مزعومين، و32 امرأة و 74 طفلاً - إلى بلادهم بمساعدة الولايات المتحدة.

منذ عام 2012، غادر أكثر من 400 شخص كوسوفو، الدولة ذات الغالبية المسلمة، للانضمام إلى الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق، لكن السلطات قالت، إن أحداً لم يغادر في السنوات الثلاث الماضية.