كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بغلق مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الحرس الثوري الإيراني مجددا بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج العربي وذلك بعد ساعات من أنباء عن نية واشنطن الإعلان عن إلغاء الإعفاءات الاستثنائية عن الدول الثماني التي لا تزال تستورد النفط الإيراني.

وقال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية الحكومية، الاثنين، إن "مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية وسنغلقه إذا تم منعنا من استخدامه".

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبلاغ خمس دول، بما في ذلك حلفاء واشنطن مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات النفطية ضد إيران، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، سيعلن الاثنين، عدم تمديد الإعفاءات وإعادة فرض العقوبات على الدول الخمس عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو.

وكان بومبيو قد أكد في 10 أبريل أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران "حتى يتغير سلوكها".

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وتُعد صادرات النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات طهران، التي تضررت بشدة من إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات التي أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وحدوث احتجاجات شعبية خلال العام الماضي في أكثر من 120 مدينة إيرانية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة " الضغوط القصوى" التي يمارسها ترمب، منذ أن انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن ترامب في 8 أبريل الجاري، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي السياق، طالب 35 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي في رسالة مشتركة إلى ترامب، بزيادة الضغط على النظام الإيراني.

ودعا النواب إلى "عدم تمديد الاستثناءات النفطية لفترة أطول حتى يفهم قادة الحكومة الإيرانية جيدًا أنهم لا يستطيعون تنفيذ شعاراتهم القاتلة".