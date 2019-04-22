كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا، وذلك في خطاب مفتوح تم توجيهه للرئيس المنتخب فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين.

وجاء في الخطاب "يمكنكم الاعتماد على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات الأوكراني، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة الإصلاح اللازم لقطاع الطاقة".

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كما جاء في الخطاب "يمكنكم أيضاً الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر والراسخ لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وقع الخطاب كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وفاز الممثل الكوميدي زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، بحصوله على نحو 73% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، مقابل 24% تقريباً للرئيس الحالي بترو بوروشينكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "يوكرينفورم" بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات اليوم الإثنين.