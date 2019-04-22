كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أكثر من 10 سنوات من هروبه.. سجين نمساوي يسلم نفسه إلى الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم رجل نمساوي نفسه للشرطة في سالزبورج، بعد هروبه من السجن منذ أكثر من عقد، وأخبرهم أنه سئم من العيش في جزر الكناري الإسبانية.

وقالت الشرطة، إن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، وكان يحمل حقيبتين، ذهب إلى الشرطة في محطة سكة حديد سالزبورج ليل السبت، وأبلغهم أنه سجين هارب من وقت وصوله من مطار ميونيخ.

وأضافت الشرطة، في بيان اليوم الاثنين، أن الرجل أخبر الضباط أنه قضى السنوات العشر والنصف الماضية على جزيرة تينيريفي، وهي جزيرة شهيرة لقضاء العطلات، وأراد العودة إلى الوطن لأن "تينيريفي ليست لطيفة كما كانت في السابق، وقد عاش هناك لفترة كافية".

تحققت الشرطة من أنه فر من سجن بشرق النمسا. وتم نقله إلى سجن سالزبورج.