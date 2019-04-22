كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الإيراني يزور موسكو للمشاركة في مؤتمر الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي زيارة روسيا للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن، الذي يبدأ أعماله غدا الثلاثاء 23 أبريل ويتواصل حتى 25 منه.

ويتوقع مشاركة أكثر من 80 دولة في المؤتمر الذي يقام في موسكو برعاية وزارة الدفاع الروسية.

ومن بين المسائل، التي سيبحثها المؤتمر الوضع في الشرق الأوسط، واستقرار سوريا وحماية السلام والأمن الدوليين.

ومن المقرر أن يلقي وزير الدفاع الإيراني كلمة في مراسم بدء أعمال المؤتمر، ويلتقي نظيره الروسي، سيرغي شويغو وعددا من نظرائه من البلدان الأخرى.