كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تأييد أمريكا وروسيا عملية طرابلس "إنجاز كبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، تأييد أمريكا وروسيا لتحركهم نحو طرابلس، إنجازا كبيرا.

وقال في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى هذا (تأييد روسيا وأمريكا) يعد بحذ ذاته إنجازا كبيرا لنا على اعتبار أن تأييد كل من أمريكا وروسيا لمعركتنا يعني أساسا أنها معركة ضد الإرهاب، معركة ضد الإخوان، معركة ضد داعش والقاعدة، معركة ضد الدول التي تدعم وتمول الإرهاب".

وأضاف أن "العالم كله على قناعة تمامة أن طرابلس باتت بؤرة للإرهاب ويجب اقتلاعها، فعدد المقاتلين يزداد يوميا، كما أن طائرات تعمل على نقل مقاتلين من النصرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا".

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وشدد على أن "معركة طرابلس ستنهي كل مظاهر العنف والانتهاكات التي تشهدها البلاد دون رجعة".

وحذر من "تحالفات خطيرة في طرابلس بين جماعات إرهابية متطرفة وخطيرة جداً من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان، يعملون الآن على نشر الخراب والدمار ومواجهة الجيش الوطني".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس.