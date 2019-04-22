كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فساد حزب أردوغان على لوحة بباب بلدية أربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الجديد لإحدى البلديات التي كانت تحت عهدة حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتركيا، لوحة كبيرة على مقر البلدية تفضح ديونها المتراكمة والبالغة 111 مليونا و397 ألفا و766 ليرة، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، الجمعة، فقد قام أرطغرل قاراغُل، رئيس بلدية "أربا" التابعة لولاية "طوقات"(شمال) بتعليق اللوحة ليوضح للمواطنين الحالة المالية للبلدية التي تسلمها بعدما فاز بمنصبها في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي.

وذكر أن إجمالي الأموال التي تسلمها داخل خزينة البلدية يبلغ حاليا 177 ألفا و616 ليرة فقط، من بينها 138 ألفًا و126 ليرة عبارة عن سيولة، و39 ألفًا و489 في الحساب البنكي للبلدية.

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وفصّل قاراغل في اللوحة التي علقها على باب البلدية تفاصيل الديون المستحقة للعديد من الجهات الداخلية بتركيا.

قاراغُل المنتمي لحزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الذي يتزعمه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد تسلم رئاسة البلدية من سلفه المنتمي للحزب الأخير، حسين يلدريم.

وعن السبب في اتخاذاه هذه الخطوة قال قاراغل: "ذلك من أجل مشاركة هذه البيانات مع الشعب الذي أتي بي إلى هذه الوظيفة ما يحمله مسؤولية مشاركة المعلومات معهم".