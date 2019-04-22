تفاصيل شبكة متخصصة في تزوير عقود زواج القاصرات بالمغرب

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مفوضية دمنات، من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من ستة أشخاص، بينهم فتاتين، تنشط بين أقاليم بني ملال، والفقيه بن صالح، وأزيلال، ومراكش، وتمارة، وقلعة السراغنة، متخصصة في تزوير عقود زواج القاصرات، والنصب، والاحتيال.

وأسقطت المصالح الأمنية هذه الشبكة، حسب ما كشف بلاغ للأمن، أول أمس السبت، بداية الشهر الجاري، بعدما تبين أن عقد زواج تقدم به زوجان لأحد العدول في مدينة دمنات غير قانوني شكلا، ومضمونا، إذ فتح بحث في الموضوع، وفي ضوئه تأكد عدم صحته، وتم التوصل إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي كانت وراء تزويره.

وأسفرت الأبحاث الأولية مع المتهمين أن لهم العديد من الضحايا، وكانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، انطلاقا من تحديد الراغبين في تحرير عقود زواج القاصرات، ثم كتابتها، وطباعتها، ونسخها، وتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وقمكنت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الشرطة من حجز عدة عقود زواج مزورة، ومجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، بالإضافة إلى بعض المعدات الإلكترونية، والهواتف المحمولة، ومبالغ مالية متحصلة من هذه العمليات الإجرامية.

وقدم المعنيون أمام أنظار النيابة العامة في محكمة الاستئناف في بني ملال، يوم 13 أبريل الجاري، بعد استيفاء المدة القانونية لتدبير الحراسة النظرية، التي أخضع لها المشتبه فيهم، في إطار البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.