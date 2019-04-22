إضراب جديد لثلاث فئات من الأساتذة من بينهم “المتعاقدون” وترقب لإنزال “السترات البيضاء” في الرباط

بعد هدوء لم يدم طويلا، عادت الإضرابات بقوة، بداية الأسبوع الجاري، إلى قطاع التعليم، وسط ترقب لمسيرة، يرتقب أن تكون حاشدة وسط العاصمة الرباط، بعد ظهر اليوم الاثنين، من طرف الأساتذة الغاضبين.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر نقابية لـ”اليوم 24″، إن الأسبوع الجاري افتتح بإضراب الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، والأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بالترقية، وأساتذة “الزنزانة 9″، تزامنا مع خوضهم لإضراب عن العمل، شل عددا من المؤسسات التعليمية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تنسيقا جديدا من الأساتذة أصبح يضم كلا من الأساتذة “المتعاقدين”، أطر الأكاديميات، والأساتذة حاملي الشهادات العليا، و”الزنزانة 9″، وهو التنسيق الثلاثي، الذي دعا إلى مسيرة، بعد ظهر اليوم، في العاصمة الرباط، انطلاقا من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويخوض الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة “الزنزانة 9” إضرابا عن العمل لأسبوع كامل انطلاقا من اليوم، فيما يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات إضرابا إلى حدود يوم الخميس، حيث سيعقدون مجلسهم الوطني لاتخاذ قرار جديد بخصوص وضعيتهم، ومستقبل احتجاجاتهم.

يذكر أن جهود الحكومة لوقف احتجاجات الأساتذة، خصوصا “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومحاولات إعادتهم لمزاولة مهامهم باءت بالفشل، فيما يرتقب أن يجمع حوار مباشر بين ممثلين عن الأساتذة “المتعاقدين” ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأسبوع الجاري.