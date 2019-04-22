عين على الخصوم.. جنوب إفريقيا تستعد لـ”الأسود” بمواجهة الجزائر أو تونس

يبحث الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، عن تنظيم مباريات ودية لمنتخبه الأول، قبل انطلاق نهائىيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، مع منتخبات من شمال إفريقيا، وتلعب بنفس الطريقة التي يلعب بها المنتخب المغربي، وذلك قبل مواجهته في المجموعات.

وأكد نايل توفي، المدير التقني للمنتخب الجنوب إفريقي، إنه يشتغل مع الاتحاد الجنوب إفريقي على وضع برنامج لمجموعة من المباريات الودية، “حيث سنواجه منتخبات تلعب بنفس الطريقة التي تلعب بها المنتخبات التي سنواجهها في دور المجوعات”.

ويفاضل الاتحاد الجنوب إفريقي بين المنتخبين الجزائري والتونسي، من أجل تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق الموعد القاري الممتاز، بحكم القرب الجغرافي، ثم تشابه طريقة لعبهما مع طريقة لعب المنتخب المغربي.

وفي انتظار تأكيد مواجهته لمنتخب من جنوب القارة الإفريقية، تحسبا لمواجهة ناميبيا، فإن الاتحاد الجنوب إفريقي اقترب من حسم مواجهة منتخب غانا وديا، الذي يملك نفس قيمة ووزن منتخب الكوت ديفوار.

وأكد توفي، في تصريحات صحفية، بأن منتخبه واثق من كل حظوظه في الذهاب بعيدا من المنافسة، كما أشار إلى أنه لا المنتخب المغرب ولا الجنوب إفريقي، كانا يرغبان في مواجهة جنوب إفريقيا.