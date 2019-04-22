طاقم “مداولة” يقرأ الفاتحة ترحما على روح الفنان المحجوب الراجي – فيديو

حرص طاقم سلسلة “مداولة” على قراءة الفاتحة ترحما على روح الفنان الراحل المحجوب الراجي، الذي غيبه الموت، أخيرا، عن عمر ناهز 79 سنة.

ووقف جميع الممثلون، الذين يشاركون في تصوير حلقات جديدة من برنامج “مداولة” داخل المحكمة، وتلوا الفاتحة ترحما على روح الفنان الراحل، الذي أثرى الساحة الفنية منذ بداياته في ستينيات القرن الماضي.

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ويشارك في حلقات مداولة، المرتقب عرضها على “القناة الأولى”، الفنان رشيد الوالي، الذي يؤدي دور قاض، وهو من أخذ المبادرة ليطلب من باقي زملائه تلاوة الفاتحة ترحما على روح الراجي.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي توصل به “اليوم 24″، عدد من الممثلين، منهم عبد الكبير الركاكنة، ومحمد عاطر، إضافة إلى أفراد الطاقم التقني، وكذلك القاضية رشيد أحفوظ، المشرفة على السلسلة، وهم يرددون الفاتحة.

يذكر أن تصوير برنامج “مداولة” في موسم جديد انطلق، نهاية الأسبوع الماضي، بإنجاز حلقة حول موضوع جريمة المال العام.