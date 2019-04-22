شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية.. 254 قتيلًا و1228 جريحاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 254 قتيلًا و1228 جريحاً بالإضافة إلى نزوح 30 ألف شخص.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أنها تعمل مع شركائها للتأكد من أن الأشخاص الذين فروا من منازلهم يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية قام يوم أمس السبت بتقييم احتياجات المرافق الصحية التي تخدم النازحين.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا قال إنه تلقى 1.400 طلب للإجلاء من المناطق المتضررة من النزاع 60% منها لم يتم الاستجابة لها، موضحا أن 16.5000 حصلوا على أحد أشكال المساعدات الإنسانية وأن إجمالي المتطلبات المالية لطرابلس بلغ 10.2 مليون دولار.
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