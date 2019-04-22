كشف جهاز أمن الدولة السعودي، الاثنين، عن وجود ترتيبات لـ"عناصر إرهابية" لتنفيذ أعمال تستهدف أمن المملكة ومقدراتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة قوله، إنه "نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية، يستهدفون بها أمن البلاد".
وأضاف أنه "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بعلمية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف عن "ترتيبات إرهابية" لاستهداف أمن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.