السعودية تكشف عن "ترتيبات إرهابية" لاستهداف أمن المملكة

الخليج 365/ بغدادكشف جهاز أمن الدولة السعودي، الاثنين، عن وجود ترتيبات لـ"عناصر إرهابية" لتنفيذ أعمال تستهدف أمن المملكة ومقدراتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة قوله، إنه "نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية، يستهدفون بها أمن البلاد".



وأضاف أنه "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بعلمية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا".