متحدث الحكومة: شبكة دولية ضالعة في تفجيرات سريلانكا

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قال راجيثا سيناراتني المتحدث باسم حكومة سريلانكا، اليوم الإثنين، إن التفجيرات التي وقعت في البلاد في عيد القيامة يوم الأحد تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية. وأضاف: ”لا نعتقد أن هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد.. هناك شبكة دولية لم يكن من الممكن دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه الهجمات". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، إن الحكومة توصلت في وقت سابق بمعلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة متشددة غير معروفة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين "كانوا على علم بالحادثة". ووفق ما ذكر موقع "دايلي ميرور" السريلانكي، فإن وزير الاتصال السريلانكي، هارين

وقال رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، إن الحكومة توصلت في وقت سابق بمعلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة متشددة غير معروفة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين "كانوا على علم بالحادثة". Advertisements ووفق ما ذكر موقع "دايلي ميرور" السريلانكي، فإن وزير الاتصال السريلانكي، هارين فرناندو، نشر على حسابه في تويتر، صورة للوثيقة التي حصلت عليها الحكومة والاستخبارات يوم 11 أبريل، تحت عنوان "معلومة بشأن هجوم محتمل". وتقول الوثيقة إن على السلطات أن تتخذ إجراءات احترازية بسبب هجوم إرهابي محتمل قد تنفذه منظمة تدعى "جماعة التوحيد". وتساءل فرناندو عن سبب تجاهل هذا التحذير الجدي الذي توصلت به الاستخبارات، مطالبا بالتحقيق في القضية. اقرأ أيضا: صمت وتلميحات.. جماعة التوحيد في دائرة الشك بسريلانكا



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