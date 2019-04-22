انت الان تتابع ترامب يقرر عدم إصدار إعفاءات جديدة لاستيراد النفط الايراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الاثنين.

واعتبارا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، ضمنها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.