بومبيو: العقوبات قللت من قوة النظام الإيراني.. وسنرد على أي اعتداء علينا بطريقة صارمة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن العقوبات على طهران قللت من قوة النظام الإيراني، مؤكدًا أنه سيتم الرد بصرامة على أي اعتداء على واشنطن.

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وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين، أن واشنطن لا ندعم أي مجموعة خارجية بل ندعم الشعب الإيراني، مشددًا على طهران بضرورة وقف البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب.

وأوضح “بومبيو”، أن واشنطن تهدف إلى أن تكون عائدات عائدات النفط الإيراني صفر، وعدم منح أي إعفاءات لصادرات النفط الإيراني ووقفها بالكامل.