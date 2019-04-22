رئيس أوكرانيا الجديد... تاريخ صنعته الصدفة!

اسماء السيد - نصر المجالي: مع الإعلان عن فوز فلاديمير (فولوديمير) زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فإن مقولة "التاريخ قد تصنعه الصدفة أحيانا" تتأكد بشك واضح، حيث ينتقل زيلينسكي من كرسي تمثيل دور الرئيس على الشاشة، إلى القيام بدور الرئيس من القصر الجمهوري.

أفادت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا بأن المرشح لرئاسة البلاد، فلاديمير زيلينسكي، فاز بالانتخابات التي جرت، أمس الأحد، وحصل 73,15% من الأصوات وفق نتائج تمهيدية.

وأضافت اللجنة أنه تم حتى الآن فرز 98% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، حصل على 24.52% من أصوات الناخبين، فيما تم إبطال 2.32% من الأصوات.

وتابعت أن زيلينسكي يتصدر في كل المناطق الأوكرانية، باستثناء منطقة لفوف، حيث أيده 33.22% من الناخبين فقط.

خادم الشعب

وسيتولى زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

ويشير الخبراء إلى أن نسبة الفوز التي حصل عليها زيلينسكي تعتبر نتيجة لا سابق لها في تاريخ الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقالت التقارير إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ستراقب عن كثب بيانات زيلينسكي المتعلقة بالسياسة الخارجية لمعرفة ما إذا كان سيسعى لإنهاء الحرب ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا والتي أودت بحياة نحو 13 ألف شخص.

اتصال ترمب

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتصال هاتفيا بزيلينسكي وتعهد بدعم وحدة أراضي أوكرانيا بينما هنأ دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الشعب الأوكراني على ما وصفه بمشهد للنضج الديمقراطي.

وراى مراقبون أن زيلينسكي الذي نافس سياسيين محنكين هما الرئيس المنتهية ولايته بترو بورشنكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو، و39 مرشحا يتنافسون على المنصب، لم يلجأ المرشح إلى الطرق التقليدية للحملات الانتخابية، بل فضل العروض المسرحية على اللقاءات الانتخابية وشبكات التواصل الاجتماعي على المقابلات، وقضى الساعات الأخيرة من الحملة الجمعة في تأدية عروض مع فرقته في إحدى ضواحي كييف.

مولده

يذكر أن الرئيس الأوكراني الجديد مولود في 25 يناير 1978 في مدينة كريفي ريه لأبوين يهوديين في وسط أوكرانيا، وتعتبر المدينة التي تعتبر مركزاً رئيسياً لصناعة الصلب في أوروبا الشرقية، وكان والده ألكسندر زيلينسكي أستاذاً يرأس القسم الأكاديمي لعلم التحكم الآلي وأجهزة الحوسبة في معهد كريفي ريه للاقتصاد، ووالدته ريما زيلينسكا تعمل مهندسة.

ودرس زيلينسكي القانون في جامعة كييف الوطنية الاقتصادية بموطنه الأصلي كريفي ريه، لكنه لم يعمل بشكل احترافي في المجال القانوني، بعد أنه جذبته الأضواء وحب الفن وهو بعمر السابعة عشر.

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وكان قبل مسيرته السياسية، أنشأ شركة ناجحة Kvartal 95، والتي تشمل صناعة الأفلام وإنتاج الرسوم المتحركة وعروض الكوميديا التلفزيونية، وكذلك المسلسلات الكوميدية الأوكرانية.

وقبل أشهر من إعلان ترشيحه في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إنشاء الحزب السياسي (خادم الشعب) في مارس (آذار) 2018 من قبل أشخاص من شركة الإنتاج التلفزيوني «كفارتال 95» الذين أنتجوا أيضاً مسلسله التلفزيوني عام 2015 الذي يحمل نفس الاسم وكان سبباً في شهرته ولعب فيه دور رئيس أوكرانيا.

برنامج كوميدي

وكان زيلينسكي أطلق في عام 2003 وفريقه المعروف باسم "كفارتال 95" برنامجهم الكوميدي على التلفزيون الأوكراني، والذي تناول القضايا السياسية في أوكرانيا بشكل كوميدي، ولقي نجاحا ملحوظا، بحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ".

واستفاد فولوديمير زيلينسكي من جهته بعرض قناة تلفزيونية العديد من عروضه الساخرة ووثائقيا عن رونالد ريغان، الممثل الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة عام 1981، وأدى زلنسكي صوته في الدبلجة.

ويعتبر أنجح عمل تليفزيوني لزيلينسكي هو مسلسل "خادم الشعب"، الذي لعب فيه دور معلم في مدرسة يصبح لاحقا رئيسا لأوكرانيا بعد أن ذاع صيته بسبب حملة مكافحة الفساد التي أطلقها عبر الإنترنت.

لا خبرة سياسية

ولا ينفي زيلينسكي لا ينفي عدم امتلاكه الخبرة السياسية الكافية، إذ قال في مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية "نعم، ليس لدي خبرة، لكن لدي ما يكفي من الطاقة والقوة. بالتأكيد لا أعرف كل شيء، لكنني في طور التعلم".

ويحظى زيلينسكي بشعبية كبيرة بين الشباب، كما تشمل قاعدته الانتخابية الأجيال الأكبر سنا، لكنه يمتلك مؤهلات أخرى جعلته الأقرب إلى العديد من الأوكرانيين، منها تحدثه باللغة الروسية إلى جانب الأوكرانية، خاصة وأن معظم شرق أوكرانيا يتحدثون اللغة الروسية.

كما يحظى بشعبية قوية على الشبكات الاجتماعية حتى قبل ترشحه للانتخابات، إذ يتبعه نحو 2.8 مليون متابع على إنستغرام، ونصف مليون على فيسبوك.

علاقته الروسية

ويقول مراقبون إن علاقة زيلينسكي مع روسيا مقلقة بالنسبة للقوميين الأوكرانيين، خاصة وأنه يتحدث الروسية بطلاقة، وحققت أفلامه وعروضه التليفزيونية نجاحا ملحوظا في روسيا وأوكرانيا.

لكن يظل من الصعب اعتبار زيلنسكي مؤيدا لروسيا، إذ انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب ضمه جزيرة القرم، كما رفض القيام بجولة فنية في روسيا.

كما كان زيلينسكي بجزء من أرباحه التي حصل عليها في روسيا للأوكرانيين الذين يقاتلون في منطقة دونباس، مما دفع السلطات الروسية إلى فتح قضية جنائية ضده، بحسب تقرير لمركز "المجلس الأطلسي".

وكان الرئيس الأوكراني المنتخب قال في مقابلة مع (دير شبيغل) الألمانية في مارس 2019 ، بأنه دخل في السياسة لاستعادة الثقة في السياسيين وأنه يريد "جلب أناس محترفين ومحترفين إلى السلطة" و"يرغب حقًا في تغيير مزاج المؤسسة السياسية وتوقيتها، قدر الإمكان.

