دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper واشنطن تحذر: هجمات إرهابية مرتقبة تهدد عدة أماكن بسريلانكا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، من وقوع هجمات إرهابية جديدة بسريلانكا، وذلك عقب سلسلة من التفجيرات طالت فنادق وكنائس وأسفرت عن سقوط 290 قتيلًا وإصابة 500 آخرين، أمس الأحد.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا، مضيفة أن «إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق».

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة «إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى».

من جانبه، أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، اليوم، تفكيك عبوة ناسفة، تم العثور عليها في وقت متأخر من مساء الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي، كما اعتقلت الشرطة 13 رجلًا لتورطهم بالتفجيرات الإرهابية، وأضاف أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن قنبلة «منزلية الصنع» تتكون من أنبوب وضعت بداخله متفجرات، وقد تم العثور عليها على الطريق المؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله بشكل عادي.

في السياق ذاته، أشار متحدث عسكري، إلى انتشار وحدات للجيش في العاصمة ومدن أخرى في البلاد، مضيفًا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار كولومبو الدولي.

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بينما أعلن وزير التعليم، أكيلا فيراج كارياواسام، أن جميع المدارس ستغلق اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في سيريلانكا، في الوقت الذي أوضح فيه مسؤول حكومي، أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا -الذي كان في الخارج عندما وقوع الهجمات الإرهابية- دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مضيفًا أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج سيحضر الاجتماع.

وفي ذات السياق، أكد السفير السعودي لدى سريلانكا، عبدالناصر الحارثي، نجاة مجموعة من السعوديين الذين يعملون في الخطوط الجوية السعودية، كانوا قاطنين في فندق تعرض لهجوم إرهابي في العاصمة كولمبو، وفقًا لـ«العربية».

وأشار السفير السعودي، إلى وقوع إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحًا، ويجري البحث عنه، موضحًا أن السفارة كونت خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، إضافة إلى المرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية فهد بن عبدالله باهديلة، أمس الأحد، أنه إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو، تم تفعيل مركز الطوارئ؛ لمتابعة الوضع عن كثب مع سفارة المملكة في كولمبو ومن خلال مكتب «السعودية» في سريلانكا والمالديف.